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Dünyanın en zehirli yılanı, yavruları olan tavuğun yuvasını bastı! Sonrası inanılmaz

Yaşam Haberleri

Dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen kobra, yavruları olan bir tavuğun yuvasını bastı. Yılana karşı cesur bir duruş sergileyen tavuğun, yavrularını ölüm pahasına koruması gözleri yaşarttı. Videoya "İşte anne yüreği" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde adeta tıklanma rekoru kırdı. Söz konusu videoda, kobra yılanı olduğu belirtilen bir yılan, yavruları olan tavuğun yuvasına baskın gerçekleştiriyor.

ÖLÜM PAHASINA YAVRULARINI SAVUNDU

Yılanın karşısında dimdik duran tavuk, ölüm pahasına yavrularını yılana yem etmedi. Yılanın saldırıya geçeceğini hissetmesinin ardından karşı saldırıda bulunan tavuk, yılanı püskürtmeyi başardı.

"İŞTE ANNELİK"

Sosyal medya kullanıcılarından tam not alan video, "İşte annelik, helal olsun" gibi yorumlar aldı. Dünyanın en zehirli uzun yılanı olan Kobra yılanının tek ısırıkta 20 kişiyi öldürebilecek güçte zehir salgıladığı biliniyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Yaşam

Horoz Dövüşü Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Uzman Yorumcu:

5-6 tane minik yavrusunu bırakıp,ipsiz,sapsızlara kaçan "sözde annelere" ithaf edilmeli. belki ibret alırlar mukabilinden..!

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