Dumandan etkilenen yavru kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

ANTALYA Antalya'nın Kumluca ilçesinde dumandan etkilenen Kedi, itfaiye ekibinin kalp masajı ve suni teneffüsü ile yeniden hayata döndü.

Yangın, Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Jandarma sokak üzerinde yer alan otluk alanda çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmaları sırasında ekipler yangından etkilenen kedi yavrusunun hareketsiz olduğunu gördü. Bir itfaiye eri kediyi eline alarak önce kalp masajı ardından ise suni teneffüs yaptı. Yapılan müdahalenin ardından kedinin yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.