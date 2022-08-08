Düğüne baba ve oğulun dansı damga vurdu! İşte o görülmemiş özgün figürler

Bir düğünde baba ve oğulun gerçekleştirdiği dans gösterisi hayli ilgi gördü. Video, sosyal medyada da çok sayıda izlenme aldı.

Düğünlerde gerçekleşen ilginç olaylar ve danslar, son zamanlarda sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Yine bu tarz bir video sosyal medyada dolaşıma girdi.

BABA VE OĞUL KARŞILIKLI DANS ETTİ

Bir düğünde kendilerini müziğin ritmine kaptıran baba ve oğul karşılıklı dans etti. Ancak asıl sorun baba ve oğulun dans etmesi değildi.

GÖRÜLMEMİŞ FİGÜRLER

Baba ve oğlunun dans ederken kullandığı figürlerin daha önce görülmemiş olması, izleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Figürleri beğenenler kadar beğenmeyenler de çok oldu.