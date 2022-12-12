Düğünde ilginç anlar! Kızının halaydaki yerini gören baba, duruma anında müdahale etti

Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğün töreninde ilginç anlar yaşandı. Kızının halay sırasında tanımadığı bir erkekle el ele tutuştuğunu gören baba, hemen duruma müdahale ederek kızını yanına çağırdı. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosu, kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. Söz konusu videoda düğünde çekilen halay sırasında yaşanan ilginç anlar yer aldı.

KIZININ BİR ERKEKLE EL ELE TUTUŞTUĞUNU GÖRDÜ

Genç kızının halay sırasında tanımadığı bir erkekle el ele tutuştuğunu gören baba, arka sıralardan salon pistine doğru gelerek kızına seslendi ve kızını yanına çağırdı. Genç kız da halayı bırakarak babasının yanına gitti.

Düğün kamerasına yansıyan görüntülerde babanın halay çeken kızlarının yanına gelerek eliyle bir şeyler anlatmaya çalıştığı görülüyor.

"BABAM, ABLAMI BÖYLE REZİL ETTİ"

O anların görüntüsünü kızı, "Babam, ablamı böyle rezil etti" diyerek sosyal medyadan paylaştı. Videoya kısa sürede çok sayıda yorum geldi.