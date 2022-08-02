Düğünde gelinle oynayan dansöz olay yarattı, sosyal medya ikiye bölündü

Türkiye'de düğünlerde dansözlerin gösteri yapması pek alışık değilken, yurtdışında bu tarz görüntülerle sık sık karşılaşılıyor. Yine yurtdışında gerçekleştirilen bir düğünde oynayan dansöz ise tartışmalara neden oldu.

GELİNLE KARŞILIKLI OYNADI

Dansöz düğün sırasında konukları eğlendirerek gelinle karşılıklı dakikalarca oynadı. Damat da bu anlara figürleriyle destek verdi. Ancak video, sosyal medyayı ikiye böldü.

"ASLA İZİN VERMEM"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Böyle bir şeye asla izin vermem" derken, bazıları da herkesin halinden memnun olduğunu ifade ederek, "Eğlenceli duruyor" yorumunda bulundu.