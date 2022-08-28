Düğünde geline kardeşinden büyük sürpriz! Konuklar bile gözyaşlarına tutamadı

Askerde olduğu için düğününe gelemeyeceğini düşündüğü kardeşini karşısında gören gelin, neye uğradığını şaşırdı. Bu duygusal anlara şahit olan konuklar da gözyaşlarını tutamadı.

Düğün törenlerinde her daim sevdiklerini yanlarında görmek isteyen gelin ve damatlar, ne yazık ki her zaman bu isteklerine erişemiyor. Bir gelin de askerde olan kardeşini düğününde karşısında gördüğünde neye uğradığını şaşırdı.

KOLLARINDAN ALAMADILAR

Kardeşine sımsıkı sarılan gelin, dakikalarca gözyaşı dökerek kardeşiyle hasret giderdi. Bu sırada davetliler de yaşanan duygusal dakikalar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.