Damat, düğünde geline çok sert bir tokat attı! Sinirleri zıplayanlar gerçeği öğrenince şaşırdı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, damadın düğünde geline çok sert bir tokat attığı görüldü. Herkes bu anlara sinirlenirken, videonun bir dizi çekimine ait olması biraz olsun yüreklere su serpti.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük yankı uyandırdı ve çok sayıda yorum aldı. Söz konusu videoda bir düğünden anlar yer aldı.

DAMADIN TOKATIYLA HERKES BUZ KESTİ

Nikah masasının arkasında, yanlarında konuklar da varken damadın geline attığı tokat, o an orada olan herkesi buz kestirdi.

GERÇEK SONRA ORTAYA ÇIKTI

Damadın hareketi sonrası hem videoyu izleyenler hem de yorum yapanlar çok sinirlenirken, görüntülerin bir dizi sahnesinden olması herkesin yüreğine su serpti.