Düğünde Geleneği Yıkan Sürpriz: Damada Altın Yerine Sucuk

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, bir düğünde kasap Buse Şimşek, damada altın yerine sucuk takarak katılanları güldürdü. Sürpriz anlar, davetliler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde kasap Buse Şimşek, katıldığı bir düğünde damada altın yerine sucuk taktı.

Emekli polis memuru İsmail Yıldırım ve Gül Yıldırım'ın çiftinin oğulları Ali, hayatını Ayşe Yıldırım birleştirdi. Kültür Park'ta gerçekleşen düğün, renkli görüntülere sahne oldu. Düğünde çift doyasıya eğlenirken, takı töreninde beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Kasap Buse Şimşek, damada altın yerine sucuk taktı. Bu durum salondakileri güldürürken, yoğun alkış aldı. Davetliler, o anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
