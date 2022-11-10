Düğün öncesi gelini kucağına almak isteyen damat, hayatının hatasını yaptı

Türkiye'de gerçekleştirilen bir fotoğraf çekiminde çok ilginç anlar yaşandı. Damat adayı, düğünden önce iyi bir poz verebilmek için gelini kucağına almak istedi ancak hiç kimsenin beklemediği bir olay yaşandı.

İKİSİ BİRLİKTE ÇAMURA SAPLANDI

Damat, gelini kaldırdıktan sonra dengesini sağlayamayınca gelinle birlikte çamura saplandı. O sırada da gelinin üzerindeki gelinlik tepeden tırnağa çamura bulandı.

"HAYATININ HATASINI YAPTI

Video, sosyal medyada da viral oldu. Kullanıcılar olayla ilgili "Düğünden önce o gelinliği berbat etmeyecekti, hayatının hatasını yaptı" gibi yorumlarda bulundu.