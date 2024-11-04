Donmak üzereyken bulup evine aldı, gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı
Bir vatandaş, donmak üzereyken bulduğu ve köpek zannederek evine alıp beslediği canlının yavru kurt olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Gerçeği öğrendikten sonra yavruya bakmaya devam eden adam ile kurt arasında derin bir bağ oluştu.
Vahşi doğanın en acımasız avcılarından biri olarak bilinen kurt, bu kez farklı bir yönüyle haber oldu. Şiddetli kar yağışı sırasında bahçesinden gelen sesler üzerine dışarı çıkan adam, karlar üzerinde donmak üzere olan canlıyı yavru köpek zannederek evine aldı. Köpek diye beslediği hayvanın aslında kurt yavrusu olduğunu yıllar sonra öğrenen adam, büyük şaşkınlık yaşasa da ilginç hikayesiyle belgesellere konu olmayı başardı.