Doktorun Mutfaktaki Tutkusu: Ekrem Akıncı'nın Karavan Hamburgercisi

TRABZON'da özel klinikte görevli hekim Ekrem Akıncı (30), kendine özgü et, sos ve farklı burger tariflerini, şef arkadaşıyla oluşturduğu karavan hamburgercide müşterilerinin beğenisine sunuyor. Gündüz hekimlik yapan, akşam ise stetoskopunu çıkarıp, giydiği önlükle geçtiği mutfak başında hünerlerini sergileyen Akıncı, gastronomi alanında kendi markasını oluşturmayı hedefliyor.

Kentte özel bir klinikte görev yapan Doktor Ekrem Akıncı, çocukluk yaşlarında ilgi duyduğu gastronomide eğitim almadan kendi çabasıyla mutfakta ustalaşarak, internetten izlediği videolarla bıçak kullanmayı, malzeme uyumlarını ve sunum estetiğini öğrendi. Deneysel yaklaşımıyla ailesi ve yakın çevresine özgün tarifler hazırlayarak menü oluşturan Akıncı, aldığı olumlu tepkiler üzerine et, burger ve sos üzerine geliştirdiği tariflerini, profesyonel mutfakta sergilemeye karar verdi. Etin kıvamı, sosun dengesi ve ekmeğin dokusu üzerine farklı çalışmalarını geliştiren Akıncı, oluşturduğu tarif listesini arkadaşı Şef Aleyna İmamoğlu ile paylaşıp, karavan hamburgerci açma fikrine destek oldu. Ekrem Akıncı, kendine özgü et, sos ve farklı burger tariflerini, şef arkadaşıyla oluşturduğu karavan hamburgercide müşterilerinin beğenisine sunmaya başladı. Gündüz hekimlik yapan, akşam ise stetoskopunu çıkarıp, giydiği önlükle geçtiği mutfak başında hünerlerini sergileyen Akıncı, gastronomi alanında kendi markasını oluşturmayı amaçlıyor.

'13 YILLIK SÜREÇTE ELİMDE BİR LİSTE OLUŞMUŞ OLDU'

13 yıllık birikimleriyle kendi menüsünü oluşturduğunu belirten Akıncı, "Konya'da yaşadığım dönemde yakın bir arkadaşım ile mangal organizasyonları düzenlerken, bu organizasyonları burger ile çeşitlendirmeye başladık. Bu organizasyonlar bir süre sonra bizim aranıp hamburger yapmak için çağırılıp, para aldığımız etkinliklere dönmeye başladı. Bu 13 yıllık süreçte oluşturduğumuz reçetelerden sonra elimde büyük bir liste oluşmuş oldu. Trabzon'da tanıştığım arkadaşımın da özel bir mekan açma hevesi olduğunu duydum. Ona yardımcı olabileceğimi söyledim ve reçetelerimi onunla paylaştım. Zaman zaman ona yardımcı olarak ve insanların beğenisini aldıkça da mutlu oldum" dedi.

'HAYALİM MUTFAKTA OLMAK'

Hayali ve isteğinin mutfakta olmak olduğunu anlatan Akıncı, "Mutfakta elimde olan malzemeleri, farklı lezzetleri birbirine katmayı seviyorum. 2 meslek de benim çok heves ettiğim mesleklerdi. İkisinin de yeri ayrı, yarıştıramam. Bu noktada mutfak, bir tık daha üstte diyebilirim. 13 yıllık serüvenin sonunda oluşturduğum menüyü sadece 1 kişiye gösterdim. İlerleyen dönemde kalıcı olarak bu mutfağa geçme hevesim var. Şimdilik burada vakit geçiriyor yardımcı oluyorum. Mesleğimden vakit buldukça gelip mutfağa girmek bana iyi hissettiriyor. Bu durum beni ziyadesiyle memnun ediyor. Bu karavan 2 aydır burada. Olumsuz bir tane bile yorum duymuyoruz. Bir gün doktorluğu bırakıp, mutfakta devam etmek istiyorum. Hayalim ve isteğim kesinlikle mutfakta olmak" diye konuştu.

'HEYECANLI VE GÜZEL BİR YOLCULUĞA BAŞLADIK'

Şef Aleyna İmamoğlu da arkadaşı Akıncı'nın mutfaktaki yaratıcılığına hayran olduğunu ifade ederek, "Ekrem ile heyecanlı ve güzel bir yolculuğa başladık. Kendisi doktor ama gastronomiye bir ilgisi var. Onun tarifleriyle başladığımız bu işin böyle ilerlemesine çok şaşırdım. Çevre illerden; Rize'den, Samsun'dan bile gelenler oluyor. Hamburgerler çok sevildi. Alaylı olmasına ve farklı lezzetleri birleştirmesine de çok şaşırdım; o gerçek bir şef gibi. Çok güzel soslar hazırlıyor. Birleşmeyeceğini düşündüğüm lezzetleri birleştiriyor. Ben de bilgili olmama rağmen onun bilgisi beni şaşırtıyor. Bu karavanı büyütüp daha çok insana hizmet vermek istiyoruz" dedi.

'KÜÇÜK GÖRÜNÜYOR AMA YETERİNCE DOYURUCU'

Karavanın müdavimlerinden Serkan Kurt, hamburgerleri lezzetli bulduğunu belirterek, "Bütün hamburgerleri denedim. İlk açıldığından beri geliyorum ve sürekli yiyorum. Daha önce soslu hamburgerler yedim ama bu hepsinden farklı. Yediğim en güzel hamburgerlerden birisiö diye konuştu. Gamze Kara ise "Daha önce arkadaşlarım ile gelip tatmıştım. Şimdi ailemle geldim, oğlum ve eşim de memnun kaldı. Başlangıçta küçük gibi görünüyor ama yeterince doyurucu bir hamburger. Farklı lezzetler bir araya gelmiş, patatesi ve içecekleri de lezzetli" ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,