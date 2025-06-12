Doğu Karadeniz'de Yayla Göçü Merak Uyandırıyor

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Doğu Karadeniz'de yöresel kıyafetlerle yaylalara göç eden bölge halkı, renkli görüntülerle yaz mevsimini doğayla geçiriyor. Besici kadınların türküleri eşliğinde gerçekleştirilen bu geleneksel etkinlik, bölgenin kültürel zenginliğini yansıtıyor.

DOĞU Karadeniz'de yöresel kıyafetlerini giyen bölge halkı, renkli kumaşlar, zil, çan ve boncuklarla süslediği büyükbaşlarıyla çıktığı yaylalarda yaz mevsimini doğayla iç içe geçiriyor. Besici kadınların seslendirdiği türkü ve maniler eşliğindeki yayla göçü, renkli görüntüler oluşturuyor.

Doğu Karadeniz'de asırlardır yaşatılan yaylacılık geleneği sürüyor. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde asırlık geleneği yaşatan yaylacılar, yaz aylarını Kızılağaç ve Bayır Mahalle yaylalarında geçiriyor. Besicilerin kilometrelerce yol katedip, şenlik havasında geçen renkli göç yolculuğu dron ile görüntülendi. Sabah saatlerinde yöresel kıyafetlerini giyerek yola çıkan bölge halkı, renkli kumaşlar, zil, çan ve boncuklarla süslediği, büyükbaşlarıyla çıktığı yayla ve obalarında yaz mevsimini doğayla iç içe geçiriyor. Besici kadınların hayvanları ahırlardan çıkarmadan önce seslendirdiği türkü ve maniler eşliğindeki yayla göçü, güzel görüntüler oluşturuyor.

Uzun süren yürüyüşün ardından yaylaya ulaşıp, yaz mevsimi boyunca burada kalacak olan yöre halkı; hayvanlarını otlatıp ürettikleri süt, peynir ve tereyağı gibi ürünleri satarak geçimlerini sağlayacak. Muhteşem doğasının yanı sıra rengarenk çiçeklerle süslenen yaylalarda bulutların üzerinde kalacak olan yaylacılar, eylül ayı sonuna doğru ise köylerine inecek.

HABER-KAMERA: Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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