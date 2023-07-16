Kastamonu'nun İhsangazi ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliği ile görenleri mest eden şelale, ziyaretçilerini bekliyor. Şelale, yaklaşık 45 dakikalık bir yürüyüşle ulaşılabilen ve çevresindeki orman ile birlikte keşfedilmeyi bekliyor.

Doğal güzelliği ile mest eden şelale keşfedilmeyi bekliyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliği ile görenleri mest eden şelale, ziyaretçilerini bekliyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Akkirpi köyü mevkiindeki ormanda yer alan şelale ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Doğal olarak akan ve aktığı noktada gölet oluşturan şelale, ziyaretçilerini güzelliği ile mest ediyor. Yaklaşık 45 dakikalık bir yürüyüşle ulaşılabilen şelale ve çevresindeki orman keşfedilmeyi bekliyor. 2021 yılında İhsangazi eski kaymakamı Ahmet Sami Meram tarafından gün yüzüne çıkartılan şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, herkesin gelerek görmesi gerektiğini ifade etti.

Kartpostallık güzelliği ile dikkat çeken şelale dron ile havadan görüntülendi.

"10 yıldır İhsangazi ilçesinde olmamama rağmen ilk kez buraya geliyorum"

Şelaleyi ziyaret eden Ömer Altundağ isimli vatandaş, "Yaklaşık 10 senedir İhsangazi ilçesinde yaşıyorum. Fırsat buldukça bu tarz yerleri görmeye geliyorum. Üzüldüğüm bir konu var. 10 yıldır İhsangazi ilçesinde olmamama rağmen ilk kez buraya geliyorum. Yasin arkadaşımız bizi buraya davet etti, onun sayesinde ben de gördüm. Geldik, gezdik. Yaklaşık 45 dakikalık bir yürüyüş gerçekleştirdik, buna değdi. İhsangazi'de bu kadar güzel, bu kadar doğal bir yer görmemiştim. İnşallah yakın zamanda sevdiklerimle de buraya gelmeyi planlıyorum" dedi.