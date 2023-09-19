Diyarbakır'da traktör kazalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından traktör kazalarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı. Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlara traktör kazalarına karşı alınacak önlemler ve rops demiri hakkında eğitim verildi.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kazaların önlenmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Çüngüş Trafik Jandarması personelince; son dönemlerde ülke genelinde artış gösteren traktör kazaları ile ilgili ilçede Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlara traktör kazalarına karşı alınacak önlemler, rops demiri ve önemi ile ilgili eğitim verildi.

Halkın yoğun olduğu ortamlarda verilen eğitimde, traktör sahipleri bilgilendirildi. Halktan traktör römorklarına reflektör takılması istendi. - DİYARBAKIR