Diyarbakır'da sulama kanalına giren genç için arama çalışmaları başlatıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına giren 17 yaşındaki gence ulaşmak için arama çalışmaları başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına giren 17 yaşındaki gence ulaşmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesi Yeşerdi köyünden geçen sulama kanalına giren 17 yaşındaki R.Ç.'den haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Su altı ve üstü arama ekipleri gence ulaşmak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR