Haberler ›› Yaşam ›› Diyarbakır'da su samuru görüldü

Diyarbakır'da su samuru görüldü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden geçen Sarım Çayı'nda su samuru görüldü. Su samuru, nesli yok olma tehdidi altında olan bir türdür. Görüntülerde su samurunun balık avlamaya çalıştığı ve suya daldığı görüldü.