Diyarbakır'da su samuru görüldü
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden geçen Sarım Çayı'nda su samuru görüldü. Su samuru, nesli yok olma tehdidi altında olan bir türdür. Görüntülerde su samurunun balık avlamaya çalıştığı ve suya daldığı görüldü.
Diyarbakır'da su samuru görüldü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden geçen Sarım Çayı'nda su samuru görüldü.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru, Kulp ilçesinden geçen Sarım Çayı'nda görüldü.
Çayın yanından geçen Emin Turhanlı, su samurunu fark ederek cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde su samurunun balık avlamaya çalıştığı ve daha sonra suya dalarak gözden kaybolduğu görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam