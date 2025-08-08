Diyarbakır'da Kadın Muhtarlara Uzakdoğu Mutfağı Eğitimi

DİYARBAKIR'da şef Esra Türk öncülüğünde kadın muhtarlara Uzakdoğu yemeği eğitimi verildi. Şef Esra Türk, "Güneydoğu mutfağı ve Uzakdoğu mutfağını birlikte sentezleyerek, buradaki kadınlarımıza da denetmek ve aynı zamanda birlikte yapıp tatmak istedik" dedi.

Diyarbakır'da kadın muhtarlara, Uzakdoğu mutfağının popüler lezzetlerinden sushi yapımı öğretildi. Sur ilçesindeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte, Şef Esra Türk hem sushi hazırlama tekniklerini anlattı hem de katılımcılarla birlikte uygulamalı eğitim yaptı. Restoranda gelen 9 kadın muhtar, şeflerini izleyerek sushi yapıp tadına baktı. Sushinin kadın muhtarlar için bir deneyin olduğunu belirten Şef Esra Türk, "Güneydoğu mutfağı ve Uzakdoğu mutfağını birlikte sentezleyerek, buradaki kadınlarımıza da denetmek ve aynı zamanda birlikte yapıp tatmak istedik. Güzel de oldu, eğlendik. Tadını da beğendiler. Bizim damak zevkimize biraz uygun olmayan bir tat ama denenmeyecek bir şey de değil. Birçoğu da zaten denememişti. Onlar için de bir deneyim, tecrübe oldu. Bu şekilde güzel bir etkinlik oldu" dedi.

'ÇOK LEZZETLİYDİ'

Bağlar ilçesi Körhat Mahalle muhtarı Dilek Dere, etkinliğin çok güzel geçtiğini ifade etti. Dere, "Bugünkü etkinlik gerçekten güzeldi. Uzakdoğu mutfağı, hiç bilmediğim bir mutfaktı ve ilk defa denedim. Bence de çok lezzetliydi. Elimize sağlık diyelim" diye konuştu.

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir ise, çok güzel bir etkinliğe katıldıklarını ifade ederek, "Uzakdoğu kültürünü, bizim Güneydoğu mutfağımızla birleştirdik. Yöresel tülbentlerimizle birlikte eşlik ettik, sushi yaptık. Tadı pek de fena değildi. Umarım sushi daima böyle kültürümüze dahil olur ve bizim yemeklerimizin arasına girer. Çok beğendik, gerçekten çok güzeldi" dedi.