Diyarbakır Bağlar Belediyesi Yeni Doğan Bebekli Anneleri Ziyaret Etti

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, yeni doğan bebekli annelere destekte bulundu. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, Mevlana Halit, 5 Nisan ve Fatih mahallelerindeki aileleri ziyaret ederek bebek çantaları hediye etti ve taleplerini aldı.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, yeni doğan bebekli annelere destekte bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu beraberinde eşi Dürdane Beyoğlu ile Mevlana Halit, 5 Nisan ve Fatih mahallelerinde yeni doğan bebekleri olan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Ailelere içinde temel ihtiyaçların olduğu bebek çantaları hediye edildi, talepleri alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Beyoğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren sosyal belediyecilik kapsamında aileleri ziyaret ederek taleplerini aldıklarını belirtti.

Ailelerin mutluluğunu paylaşıp yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını dile getiren Beyoğlu, "Yeni doğan çocukların ailelerinin mutluluklarını paylaşıyoruz. Çam sakızı çoban armağanı misali hediyelerini takdim ettik. Üç mahallemizde 4 ailemize misafir olduk. Rabbim vatana ve millete hizmet eden hayırlı evlat olmalarını nasip etsin." dedi.