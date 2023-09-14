Diyabet Hastası Genç Kıza Polislerden Sürpriz Doğum Günü

ÇORUM'da polis olmak isteyen, ancak sağlığı buna elverişli olmayan diyabet hastası Yağmur Dağlamaz'a (19) polis ekipleri, sürpriz doğum günü düzenledi. Mutlu gününde polisleri karşısında gören Dağlamaz, gözyaşlarına hakim olamadı.

Çorum'da yaşayan Yağmur Dağlamaz, babası Atilla Dağlamaz'a yunus polislerine olan sevgisini anlattı. Bunun üzerine Dağlamaz, kızının 19'uncu yaş gününe sürpriz bir doğum günü hazırlamak istedi. İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'a ulaşan baba, kızının diyabet hastası olduğunu, polis olmak istediğini ama sağlık problemleri nedeniyle olamayacağını ifade ederek sürpriz yapmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, yunus ekiplerine genç kızın doğum gününe katılmaları talimatı verdi. Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde doğum günü kutlamasına katılan yunus ekiplerinin gören Yağmur Dağlamaz, sevinç gözyaşlarını tutamadı.

'POLİSLERE OLAN SEVGİM GERÇEKTEN ÇOK FARKLI'

Sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen ve doğum gününe katılan polislere teşekkür eden Yağmur Dağlamaz, "Polislere olan sevgim gerçekten çok farklı. Şeker hastası olduğum için polis olma şansım yok. Gözlerimde de rahatsızlık var. En büyük hayalim polis ya da asker olmaktı. Şu an benim için çok güzel ve anlamlı. Tekrar burada olan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Yunus ekiplerinin amiri Komiser Samet Kulaca da "Yağmur kardeşimizin doğum gününü kutlamak için geldik. Hem iyi gününde hem mutlu gününde hem de zor gününde Yağmur kardeşimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.