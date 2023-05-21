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Dilovası Belediyesi Her Mahalleye Yeni Park Yapıyor

Dilovası Belediyesi Her Mahalleye Yeni Park Yapıyor

Yaşam Haberleri

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, seçim beyannamesinde taahhüt ettiği her mahalleye yeni park sözünü hayata geçiriyor. Dilovası Belediyesi, bir yandan ilçe de kullanılamaz hale gelen parkları yenilerken, diğer taraftan her mahalleye yeni park çalışması çerçevesinde 7 yeni parkın yapımını gerçekleştiriyor.

Dilovası Belediye Başkanı Başkanı Hamza Şayir, seçim beyannamesinde taahhüt ettiği her mahalleye yeni park sözünü hayata geçiriyor.

Dilovası Belediyesi, bir yandan ilçe de kullanılamaz hale gelen parkları yenilerken, diğer taraftan her mahalleye yeni park çalışması çerçevesinde 7 yeni parkın yapımını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl yapılan ihalelerin ardından çalışması devam eden 7 yeni park ve mevcut parkların yenilenmesi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

"Çocuklarımıza verdiğimiz sözü yakın zamanda yerine getirmiş olacağız"

Vatandaşlara verdikleri her sözü tek tek yerine getirdiklerini belirten Başkan Şayir, "İlçemizde çocuklarımız için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Çalışma programımıza aldığımız parklarımızı inşallah yakın bir zamanda hizmete sunacağız. Biliyoruz ki, çocuk parkları bedensel ve zihinsel gelişime katkı sağlar, geliştirir, sosyalleştirir ve eğlendirir. Bunun için gerekli olan ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza verdiğimiz sözü yakın zamanda yerine getirmiş olacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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