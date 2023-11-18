Didim Belediyesi, Sağanak Yağış Sonrası Mazgallarda Temizlik Yaptı

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sonrasında Didim Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki mazgallarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte harekete geçen ekipler, ayrıca yıkılan ve tehlike oluşturan ağaçlarda da budama işlemi gerçekleştirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sonrasında harekete geçen Didim Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki mazgallarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sarı kodlu uyarı verdiği Aydın genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken, Didim ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Didim Belediyesi teyakkuza geçti. Yoğun yağış sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su yoğunluğu oluşurken, harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde mazgallar temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca yıkılan ağaçları kaldırırken, yıkılma tehlikesi bulunan ağaçlarda budama yaptı. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay çalışmaları yerinde incelerken, tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi. - AYDIN