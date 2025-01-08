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Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi
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Burdur'da Tefenni Belediye Meclisi, ilçede yer alan Devlet Bahçeli Caddesi'yle ilgili çok konuşulacak bir karara imza attı. Meclisin kararıyla caddenin bir kısmına Sinan Ateş'in diğer kısmına da Nihal Atsız'ın ismi verildi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde yer alan Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi değiştirildi.

NİHAL ATSIZ VE SİNAN ATEŞ'İN İSİMLERİ VERİLDİ

Caddenin; Hilal Evleri ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan bölümüne Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş Caddesi ile Atatürk Caddesi arasında kalan bölümüne ise Sinan Ateş Caddesi ismi verildi.

AK PARTİ'DEN 'RET' OYU

Tefenni Belediye Meclisi'nin 3 Ocak tarihli oturumunda alınan karar, 7 'evet' oyuna karşı 3 'ret' oyu ile kabul edildi. Ret oyu veren 3 meclis üyesi AK Parti'dendi.

NE OLMUŞTU?

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, kasım ayında MHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Görevine bir süre bağımsız olarak devam eden Alagöz, daha sonrasında ise Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'ne katılmıştı.

Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAdem Uzunoglu:

işte bu gerçek belediye anlayışı takdir ediyorum ve ilk fırsatta gitmek isterim

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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

chp belediye leri ya heykel yada cadde ismi değijtirerek ün yapıyor başlada bir halta yaramıyor

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Haber Yorumlarıgökhan altan:

Çok iyi olmuş.

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Haber YorumlarıMehmet Arı:

sonra pişman olacakları işleri yapiyorlar ama yarın utanmaz yine bunlar yüz meselesi

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Haber YorumlarıMGk:

Zafer Partisi ise yanlış yapmışsınız bence SOROS CADDESİ olmalıydı

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Haber YorumlarıKoray Şanlı:

Umarım gerçek ülkücüler bunu görür Sinan Ateş vatanseverdi.bazilar gibi fırıldak degil

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

sinan ateş ismi çok daha uygun olmuş artık birilerinin o caddeden geçecek yüzü olmaz

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

İyi olmuş süper olmuş kapak olmuş morona

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Haber YorumlarıÜmit TV:

zafer partisine ait olduğunu belediyenin neden Yazmıyorsun haberler.com niyetin ne

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

sizin Allah'ınıza gurban:))

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