Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Burdur'un Tefenni ilçesinde yer alan Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi değiştirildi.

NİHAL ATSIZ VE SİNAN ATEŞ'İN İSİMLERİ VERİLDİ

Caddenin; Hilal Evleri ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan bölümüne Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş Caddesi ile Atatürk Caddesi arasında kalan bölümüne ise Sinan Ateş Caddesi ismi verildi.

AK PARTİ'DEN 'RET' OYU

Tefenni Belediye Meclisi'nin 3 Ocak tarihli oturumunda alınan karar, 7 'evet' oyuna karşı 3 'ret' oyu ile kabul edildi. Ret oyu veren 3 meclis üyesi AK Parti'dendi.

NE OLMUŞTU?

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, kasım ayında MHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Görevine bir süre bağımsız olarak devam eden Alagöz, daha sonrasında ise Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'ne katılmıştı.