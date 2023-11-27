Trabzon'un Sürmene ilçesinde etkili olan dev dalgalar bugün Yeniay mahallesinde bulunan balıkçı barınaklarını adeta domino taşı yıkar gibi yıktı. 4 balıkçı barınağı tamamen sulara kapılarak yıkıldı.

Dev dalgalar balıkçı barınaklarını domino taşı gibi böyle yıktı

Dev dalgalar balıkçı barınaklarını domino taşı gibi böyle yıktı

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde etkili olan dev dalgalar bugün Yeniay mahallesinde bulunan balıkçı barınaklarını adeta domino taşı yıkar gibi yıktı. 4 balıkçı barınağı tamamen sulara kapılarak yıkıldı.

Fırtına Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluşmaya devam ederken, son olarak dalgalar Trabzon'un Sürmene ilçesi Yeniay Balıkçı Barınakları'nın bulunduğu liman mendireğini aşarak yan yana bulunan 4 tane balıkçı barınağını adeta bir domino taşı gibi yıktı geçti. O anlar sahile dev dalgaları çekmeye gelen gençlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.