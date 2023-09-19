Derecik'te böğürtlen toplama sezonu başladı

HAKKARİ - Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesinde böğürtlen hasadına yoğun ilgi var.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde böğürtlen hasadı başladı. Kendi doğal ortamında yetişen, yılın eylül ve ekim aylarında toplanan ve şifa deposu olan böğürtlen, yöre halkının kendi imkanlarıyla topladığı orman meyvesinin sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır. Böğürtlen toplayan İdris Yılmaz isimli vatandaş, "Bölgemizde Kendi doğal ortamında yetişen böğürtlen, bölgemizin vazgeçilmezi haline geldi. Saymakla bitmeyen birçok faydası olan böğürtlen toplaması zor, ama yemesi keyif veren bir meyve türüdür. Saymakla bitmeyen birçok faydası olan böğürtlen birçok hastalığa iyi geliyor. özellikle depresyona iyi gelir kan şekerini dengeler. Bu gibi hastalıklara faydası olan bir bitki türüdür" dedi.