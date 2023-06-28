Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı

Mezarlıklarda en acı bayram

MALATYA - Asrın felaketinde bin 300'e yakın vatandaşın hayatını kaybettiği Malatya'da bayram sabahı mezarlıklarda gözyaşı hakimdi.

6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya'da yakınlarını kaybedenler için buruk bir bayram geçiyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü Şehir Mezarlığı'na koşan aileler, yakın zamanda kaybettikleri deprem şehitlerine dualar etti gözyaşı döktü.

Kimi eşini, kimi annesini kimi ise çocuklarını ve tüm yakınlarını kaybeden depremzedeler bayram namazının ardından kabristana akın etti. Yakınlarının mezarları başında dua eden aileler, gözyaşları döktü. Mezarlıktaki yürekleri yakan görüntüler yaşanırken, depremin minik kurbanlarının kabirleri de en sevdikleri elbiseler ile süslendi.

Gözyaşlarının zaman zaman sele döndüğü mezarlık ziyaretinde o kara geceyi hatırlayan depremzedelerin dillerinde ise tek cümle vardı 'Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın'. Saatlerce sevdiklerinin mezarı başında dua eden depremzedeler, bu bayrama da buruk girmenin üzüntüsü ile kabir ziyaretlerini tamamladılar.