Depremzede çocukların yüzü 'Masal İstanbul Festivali' ile güldü

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da, Küçükçekmece Belediyesi'nin Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi ile birlikte düzenlediği 4. Masal İstanbul Festivali çocukların yüzünü güldürdü.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Bölgede yaşayan çocukların moral ve motivasyonu, Küçükçekmece Belediyesi'nin Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi ile birlikte düzenlediği 4. Masal İstanbul festivaliyle arttırıldı. Masal anlatıcıları, masal kamyonu ve masal bisikleti, Hatay'ın Samandağ, Antakya, Defne ilçelerinde kent sakinleriyle ve depremden etkilenen çocuklarla 12-13 Haziran tarihlerinde bir araya geldi. Çocuklar, festivale büyük ilgi gösterdi. Alanında uzman masal anlatıcıları, çadır kentleri de ziyaret ederek, çocuklara kentteki 12 ayrı noktada 'Güneşe Uzanan Masallar'ı seslendirdi. Depremi yaşayarak psikolojik olarak etkilenen çocuklara farklı etkinliklerin sunulduğu Masal İstanbul festivalinde çocuklar hem moral buldu hem de eğlenceli vakit geçirdi. Festival sonunda çocuklara oyun seti ve kitap hediye edildi.

Festival Yönetmeni Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, "Buradaki çocuklarımızı bir nebze olsun deprem psikolojisinden uzaklaştırmak, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak için 4'üncüsünü düzenlediğimiz festivalimizi bu yıl Hatay'a taşıdık. Masalların hatırlatacağı umut duygusunun ve güneşe uzanan masalların mutlu sonlarının hepimiz için şifa olmasını diliyoruz. Umuyoruz ki yaşadıkları acılı günlerin ardından bu festival tüm bölge halkı için güzel bir anı olur " dedi.

Eğitmen Nazlı Çelik Azazi de deprem bölgesinde çocuklarla bir araya gelmenin önemine değinerek "Hisleri kelimelere dökmek kolay değil. Depremzede çocuklarla bir araya gelmek, göz göze gelmek ve birbirimizi dinlemek şifa oluyor. Masal anlatıcılığının da bize en büyük katkılarından birisi bu. Muhabbet kültürünü aşılaması. Bu durumlar bizleri iyi hissettiriyor" şeklinde konuştu.