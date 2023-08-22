İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir depoda sigara izmaritinden dolayı çıktığı öne sürülen yangında 4'ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise başına düşen beton parçasıyla yaralandı. Öte yandan, dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Depoda çıkan yangın çıktı: 4'ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

Sigara izmariti depoyu yaktı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir depoda sigara izmaritinden dolayı çıktığı öne sürülen yangında 4'ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise başına düşen beton parçasıyla yaralandı. Öte yandan, dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi 7371/1 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan depoda çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın söndürme çalışmalarında bir itfaiye eri, başına düşen beton parçası düşmesiyle yaralanırken, yangın nedeniyle 4'ü çocuk kişi dumandan etkilendi. Yangın, deponun önünde park halinde bulunan kamyonete de sıçradı. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın söndürülürken, gıda ürünlerinin bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra dumandan etkilenen kişiler ambulans ile Çiğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yangının, yoldan geçen kimliği belirsiz kişi veya kişilerin sigara izmaritini depoya atması sonucu çıktığı öne sürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.