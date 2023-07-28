Denizli'de yaralı bulunan leylek tedavi edildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaralı bulunan leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Yenicekent Mahallesi'nde Osman Kadıköy ve Osman Özdemir adlı vatandaşlar tarafından yaralı bulunan leylek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi tarafından teslim alındı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kliniğine götürülen leylek, 9 günlük tedavisinin tamamlanmasının ardından bulunduğu bölgede doğaya salındı.