Denize Düşen Yavru Kediler Kurtarıldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize düşen yavru kediler itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde denize düşen yavru kedilerden biri halatla, diğeri ise ekipler tarafından kayığa alınarak kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Erdek Limanı'nda denize düşen yavru kedileri görenler, hayvanların üstüne çıkması için denize palet atıp, itfaiyeye haber verdi. Kedilerden biri palete tutunarak sürüklenmekten kurtuldu. Diğer yavru kedi için Sahil Güvenlik ekipleri devreye girdi. Sürüklenen kedi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından kayığa alınırken, palete tutunan kedi için itfaiye ekipleri hayat uzattı. Halata tutunan kedi, çekilerek denizden çıkarıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
