Değirmendere'de Demans Nedeniyle Hayatını Kaybeden 79 Yaşındaki Kadının Cenazesi Defnedilecek
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Değirmendere'de yaşayan 79 yaşındaki babaannesinin bir süredir yoğun bakımda olduğunu söyleyen Boğaç Aksoy, aldığı haberle sarsıldı. Demansa bağlı organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Nurten Aksoy'un cenazesi bugün ikindi namazından sonra Değirmendere Merkez Camii'nden kaldırılacak.
Değirmendere'de yaşayan 79 yaşındaki babaannesinin bir süredir yoğun bakımda olduğunu söyleyen Boğaç Aksoy, aldığı haberle sarsıldı.
Demansa bağlı organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Nurten Aksoy'un cenazesi bugün ikindi namazından sonra Değirmendere Merkez Camii'nden kaldırılacak.
Kaynak: Magazinkolik / Yaşam