Defne Belediyesi ve Toyota iş birliğiyle prefabrik konutlar inşa edildi

Defne Belediyesi ve Toyota Otomotiv Sanayi A.Ş. iş birliğiyle kentin 6 farklı mahallesinde toplamda 12 adet prefabrik konut inşa edildi. Toyota Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin belirlediği kriterlere sahip Defneli 12 aile, yeni konutlarına geçiş yaptı. Ayrıca Toyota Otomotiv Sanayi A.Ş., ilçeye 2 adet konteyner kütüphane ve 7 adet monitör yardımı da yaptı.

Defne Belediyesi ve Toyota Otomotiv Sanayi A.Ş. iş birliği ile kentin 6 farklı mahallesinde toplamda 12 adet prefabrik konut inşa edildi.

Toyota Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin belirlediği kriterlere sahip Defneli 12 aile, yeni konutlarına geçiş yaptı.

Toyota Otomotiv Sanayi A.Ş., evlerin yanı sıra ilçeye 2 adet konteyner kütüphane ve 7 adet monitör yardımı da yaptı.

Yaşanan deprem felaketinin ardından şehri yeniden inşa etmek için var güçleri ile çalıştıklarını vurgulayan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, "Depremin ilk gününden itibaren halkımızla bir aradayız, yaşadığımız asrın felaketi geniş alanda kayıplarımıza yol açmış olmasına rağmen, ekiplerimizle saha çalışmalarımıza devam ettik. Gerek kurtarma ekipleri ile gerek ilçemize yapmış oldukları desteklerden ötürü Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. CEO'su Erdoğan Şahin ve Kurumsal Planlama Genel Müdürü İrfan Sarıcı, Kurumsal Planlama Müdürü Şebnem Erkazancı, ayrıca Avrupa Toyota yöneticilerine emeklerinden ve halkımıza sağladıkları yaşam alanından dolayı teşekkür ederim" dedi.