Datça'da Çocuklara Hacivat ve Karagöz ile Trafik Eğitimi Verildi

Datça ilçesinde AKTUR tatil sitesindeki çocuklara, polis memuru Salih Erdem Çetiner repliğinde, Hacivat ve Karagöz figürleri kullanılarak trafik eğitimi verildi. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, tatil yapan 150 çocuğa, Hacivat ve Karagöz figürleri kullanılarak trafik eğitimi verildi. Çocuklara özellikle, trafik ışıkları, yaya geçidi kullanımı, okul servis kuralları, bisiklet ve elektrikli bisiklet ile koruyucu donanımların kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim sonunda çocuklardan gelen sorular cevaplandırılırken, miniklere dedektif polis kartları ve eğitici broşürler dağıtıldı.