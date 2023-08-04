Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan yunan mitolojisinde 'su perisi' Daphne'nin gözyaşları olduğuna inanılan Harbiye Şelalesi manzarasıyla ilgi odağı oldu. Hataylılar hem manzarası için hem de 'Eyyam-bahur' sıcaklarından kaçıp şelalede serinleme fırsatı buluyor.

Daphne'nin gözyaşı Harbiye Şelalesi ziyaretçileri kendine çekiyor

HATAY Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan yunan mitolojisinde "su perisi" Daphne'nin gözyaşları olduğuna inanılan Harbiye Şelalesi manzarasıyla ilgi odağı oldu. Hataylılar hem manzarası için hem de 'Eyyam-bahur' sıcaklarından kaçıp şelalede serinleme fırsatı buluyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok yıkıma uğrayan Hatay'da insanlar acı günleri geride bırakıp normal hayatlarına dönmeye çalışıyor. Depremzedeler bu süreçte Hatay'ın birçok güzelliğine gidip huzur buluyor. Sıcak havaların etkili olduğu bugünler de uğranılan adreslerden birisi de Harbiye Şelalesi oldu. Yunan mitolojisinde "su perisi" olarak bilinen Daphne'nin gözyaşları olduğu inanılan Harbiye Şelalesi eşsiz manzarası ve doğallığıyla gelenlerin ilgi odağı oldu.

İstanbul'dan Hatay'a gelen Ahmet Balcı," Burası sıcak bir memleket. Sıcak bir memlekette nefes almak için güzel bir yer. Ayaklarımızı sokup burada aynı zamanda yemek yiyebiliyoruz. Güzel vakit geçirebiliyoruz. Ayaklarımızı serinletip, serin kalıyoruz. Altımız su olduğu için sürekli serin bir şekilde vakit geçirebiliyoruz dedi.

Doğal güzelliklerine değinen Zuhal Demir ise" Çok iyi bir yer, çok doğal güzellikleri var. Burası çok serinletici bir yer. Yaz sıcaklarını aratmıyor, ayaklarımızla suya basıyoruz çok iyi bir yer" şeklinde konuştu.