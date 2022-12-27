Damat, düğün ortasında aldığı bilginin ardından apar topar gelini terk etti

Gana'da düzenlenen düğünde konukları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Düğünün tam ortasında gelinin törenden sadece saatler önce eski erkek arkadaşıyla buluştuğu bilgisini alan damat, düğünü iptal edip gelini terk etti.

Gana'nın Kasoa kentindeki düğün töreninde ilginç anlar yaşandı. Dünyaevine girmek için düğün töreni düzenleyen çift, konukların şaşkın bakışları arasında kavga dövüş ayrıldı. Yerel basından aktarılan bilgilere göre damat, düğün sırasında kendisini şok eden bir bilgi aldı.

TÖRENDEN ÖNCE ESKİ ERKEK ARKADAŞIYLA BULUŞMUŞ

Buna göre gelinin törenden sadece saatler önce eski erkek arkadaşıyla buluştuğu ve samimi dakikalar geçirdiği bilgisi damada iletildi. Duydukları karşısında sinirden deliye dönen damadın, arkadaşlarına haber vererek düğünü iptal ettiği öğrenildi.

GELİN SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Damadın konuyla ilgili haber aldığını duyan gelin ise kendisini yerden yere attı. Davetlilerin araya girmesine rağmen damat bir türlü ikna edilemeyince düğün iptal edildi. Gelin de dakikalarca gözyaşı döktü.