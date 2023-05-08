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Damat arkadaşları tarafından okey masasına oturtuldu

Damat arkadaşları tarafından okey masasına oturtuldu

Yaşam Haberleri

Bolu'nun Göynük ilçesinde düğün konvoyu önüne okey masası kuran arkadaşları, damat Sercan Şahin'i oyun oynattı. Konvoy yeniden yoluna devam etti.

BOLU'nun Göynük ilçesinde gelin almaya giden düğün konvoyunun önünü kesen arkadaşları, damat Sercan Şahin'i okey masasına oturtup oyun oynattı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşayan Sercan Şahin ve Masude Öztop dünyaevine girdi. Düğün sabahında Örencik köyünden Göynük ilçesi merkezine gelin almaya giden konvoyu; damadın arkadaşları İlker Metin, Taner Metin, Mehmet Ural işlek durdurarak, gelin arabasının önüne okey masası kurdu. Arkadaşları damadı da okey masasına oturttu. Damat Sercan Şahin'e bitmesine tek taş kalmış şekilde hazır dizili ıstakayı veren arkadaşları, ihtiyacı olan numaralı taş için damattan para istedi. Damat bir miktar para verdikten sonra ihtiyacı olan taş verildi ve damat oyunu kazandı, konvoy yeniden yoluna devam etti. Düğün konvoyunda yaşanan o anlar ise kameraya kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mutlu Yuca - Yaşam

Göynük Bolu Yaşam Haberler

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