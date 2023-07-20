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Damadın yersiz hareketi düğüne damga vurdu! Gelinin yüz ifadesi her şeyi özetledi

Yaşam Haberleri

Bir düğünde çekilen görüntüde damat kestikleri pastayı eşinden önce annesine yedirmeyi tercih etti. O esnada gelinin yüzünün düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte düğün ve nişan törenlerinden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak bir düğünde çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu.

GELİNİN YÜZ İFADESİ BİR ANDA DEĞİŞTİ

Bahsi geçen görüntüde damat düğün pastasından geline vermek yerine önce annesine tattırdı. O anlarda gelinin yüz ifadesinin değiştiği ve moralinin bozulduğu gözlendi.

"BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Videonun altına "Annesi ile baş başa hayatına devam etmesi gereken erkek modeli. Bunlarla evlenmeyin", "Evlenen hemcinsim. Sana geçmişler olsun", "Anneme dünya feda ama yersiz yapılan iş benim gözümde", "Gereksiz şov", "Büyük saygısızlık" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Damatlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (6)

OğuZHaN D:

1 Boşanma

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Atilla Han:

Tam dayakci damada benziyor,yuru be ,seninle evlenen kadina da ne diyim

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Mustafa Ozturk:

Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar. Analar analar ayakların altında pas pas olayım.

Cevap Yaz1816Yayından Kaldır
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