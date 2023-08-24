Damadın twerk ve kalça dansı gelini çileden çıkardı! Kolundan tutup pistten fırlattı

Bir düğünde kaydedilen görüntülerde, aşırı derecede alkol alan damadın yaptığı twerk ve kalça dansı gelini çok sinirlendirdi. Damadın dans ettiği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde, damadın ilginç dansı düğün eğlencesine gölge düşürdü. Alkolün dozunu kaçıran damat, bir anda twerk ve kalça dansı yapmaya başladı.

İki insanın hayatını birleştirdiği ve en mutlu anlarından biri olan düğün töreni bazen ilginç anlara sahne oluyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, aşırı derecede alkollü olan damat, geline dönüp twerk ve kalça dansı yapıyor.

İlk başlarda eşinin davranışlarına anlam veremeyen gelin, damadın seksi dansı sonrası çileden çıkıyor. Eşini kolundan tutup pistten atan gelin damadı bir köşede fena azarlıyor.