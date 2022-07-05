Damadın arkadaşları şaka yaptı, kendisini tutamayan nikah memurunun karşılığı gündem oldu - Haberler

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Damadın arkadaşları şaka yaptı, kendisini tutamayan nikah memurunun karşılığı gündem oldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Nikahta damadın arkadaşları tarafından efsane sanatçı Müslüm Gürses'in "Son pişmanlık neye yarar" şarkısı çalındı, bu şakanın ardından kendisini tutamayan nikah memurunun çaldırdığı şarkı "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada" şarkısı ise tam not aldı.

Türkiye'de ve dünyada son dönemde nikah ile düğün törenlerinde damada ya da geline çeşitli şakalar düzenleniyor. Bu şakalar arasında en yaygın olanı ise nikah işlemi sırasında damada yönelik "Son pişmanlık neye yarar" şarkısının çalınması oluyor. Fakat bu kez bir nikahta tam tersi bir olay yaşandı.

NİKAH MEMURUNDAN KARŞILIK GELDİ

Damadın arkadaşları, şaka amacıyla efsane sanatçı Müslüm Gürses'in "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını çaldırdı. Bu şakanın ardından kendisini tutamayan nikah memurunun çaldırdığı "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada" şarkısı ise tam not aldı.

ALKIŞ TUFANI KOPTU

Nikah memurunun bu hareketi, sosyal medyada da çok sayıda izlenme ve beğeni alırken, o an salonda olan davetliler, nikah memuruna alkışlarıyla destek verdi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Damatlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Veysel :

1 ay sonra boşanırlar.Göstermelik nikah..Sevgi olsa sade bir nikah yaparlardı..

Cevap Yaz 77 25 Yayından Kaldır
Kemal Yavuz:

Ya bi defolun gidin artik ya

4 14 Yayından Kaldır
metin:

Allah senin gibi akrabalardan korusun. bu ne fesatlık

4 16 Yayından Kaldır
500
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