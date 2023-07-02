Damada 'erkek eziyeti' geleneği sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yıllardır devam ettirilen damatlara düğünden sonra arkadaşları tarafından yapılan "erkek eziyeti" geleneği, ilçe dışından düğüne katılan misafirleri şaşırtıyor.

Sandıklı'da yaşayan Ahmet Mangal, düzenlenen düğün töreninin ardından dünya evine girdi. Düğün sonrası gelini eve getirdikten sonra arkadaşları tarafından gece dışarıya çağrılan damada, ilginç şakalar yapıldı. Geleneğe göre dışarı çıkartılan damada arkadaşları eşarp, kadın yeleği ve etek giydirerek dudağını boyadı. Arkadaşlarının evin önüne attığı çöpleri süpüren damat, daha sonra ortaya serilen kilim üzerine küçük tüp ve tava konulurken, damada soğan, biber ve domates soydurulup doğratıldı, bu malzemeler tavada pişirildikten sonra yumurta çaktırılıp menemen yaptırıldı. Bu esnada damadın ve sağdıçlarının kafasına yumurta çakılıp un döküldü. Damat pişirdiği menemeni eli ile arkadaşlarına yedirdikten sonra tavada kalanını kendi yedi. Sonrasında Ahmet Mangal'a içerisine acı konulan baklava yedirildi. Müzik eşliğinde arkadaşları ile oyunlar oynayan Ahmet Mangal, daha sonra arkadaşlarının tebrik ve yumruklamaları ile eve gönderildi.

Öte yandan, düğüne ilçe dışından katılan misafirlerin şaşkınlıklarını gizleyemedikleri görüldü.