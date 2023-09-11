D-100 Karayolu'nda koşan başı boş atlar trafiği birbirine kattı

İstanbul D-100 Karayolu'nda Avcılar'dan başlayıp Bakırköy kadar koşan başıboş 2 at trafiği birbirine kattı. Yaşanan tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte ilginç anlar yaşandı. D100 kara yoluna giren 2 at Avcılar'dan Bakırköy'e kadar koştu. Yolda atları gören sürücüler şoke oldu. Trafik polisleri ekipleri, önce Bahçelievler Yenibosna da daha sonra Bakırköy'de ki yolu trafiğe kapatılarak atları yakalanmaya çalışıldı.

ATLAR YAN YOLA ALINDI

Sonunda Bakırköy'de kontrol altına alınan atlar yan yola alındı. Güvenliği sağlanan D-100 Karayolu ve ve yan yolda trafik akışı tekrar verilmeye başladı.