Cumhuriyetin 100. Yılı Alzheimer Yaşam Merkezi'nde Kutlandı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Alzheimer Yaşam Merkezi'nde Cumhuriyetin 100. Yılına özel etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Büyükler ve minik öğrenciler şiir, koro ve dans gösterileriyle coşkulu bir şekilde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar.

Cumhuriyetin 100. yılının coşkusu, Alzheimer Yaşam Merkezi'nde yaşandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Tüm tesislerimizde Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir coşku ve heyecanla kutlamaya devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan Alzheimer Yaşam Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından Alzheimer Yaşam Merkezi'nde Cumhuriyetin 100. Yılına özel çeşitli etkinlikler düzenledi. Alzheimer Yaşam Merkezi'nde düzenlenen, Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi'nin "Anılarla Cumhuriyet" projesine katılım sağlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, küçükten büyüğe hep birlikte Cumhuriyetin 100. yılını kutladı. Alzheimer Yaşam Merkezi'nde eğitim gören büyükler ve ilçede eğitim gören minik öğrenciler Cumhuriyetin 100. Yılını şiir, koro ve dans gösterileriyle doyasıya kutladı. Kutlamaların ardından Başkan Doğan, minik öğrenciler ve büyükler günün anlam ve önemine özel pasta kesti.

"CUMHURİYETİN 100. YILINI BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE HEP BİRLİKTE KUTLADIK"

Cumhuriyetin coşkusunu Merkezefendi'de yaşatmaya devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Değerli büyüklerimizin her zaman olduğu gibi özel günlerde de yalnız bırakmıyoruz. Bu güzel etkinlikte hep beraber coşku ile Cumhuriyet Bayramımızın 100. Yılını küçükten büyüğe hep birlikte kutladık. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum ilelebet cumhuriyet diyorum" dedi.