Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Botanik Park Torbalı'da Açıldı

Torbalı Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına ilçeye kalıcı bir eser bırakmak amacıyla 7 günde 2100 metrekarelik alana botanik park kazandırdı. Park, '100. Yıl Zübeyde Hanım Botanik Parkı' adıyla hizmete açıldı. Ayrıca parkta öğrenciler ve gençler için kitap kafe de bulunacak.

Cumhuriyet'in ilanının 100.yılı anısına ilçeye kalıcı bir eser bırakmak isteyen Torbalı Belediyesi, yalnızca 7 günde 2100 metrekarelik alana botanik park kazandırdı.

Sadık İleri Bulvarı, Engelsiz Yaşam Parkı'nın yanında yer alan atıl alanda alanda çalışmalarını başlatan Torbalı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sadece 7 günde çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyetin ilanının 100.yılı dolayısıyla yapılan parka '100. Yıl Zübeyde Hanım

Botanik Parkı' adı verildi. Yüzlerce ağaç ve bitki türününü bulunduğu botyanik parkın açılışı dün yoğun bir katılımla gerçekleşti. Açılışa İlçe Kaymakamı Ercan Öter ve Belediye Başkanı Mithat Tekin de katıldı.

ÖĞRENCİLER İÇİN KİTAP KAFE DE YOLDA

İçinde bir de öğrenciler ve gençlerin ders çalışıp, kitap okuyabileceği kitap kafe olacak olan botanik park hakkında bilgi veren Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Sadece 7 günde tamamlanan parkımız 100'den fazla ağaç ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor. İnsanlar kadar

kanatlı hayvanlar içinde doğal bir yaşam alanı oluşuyor. İçinde bulunan süs havuzunda suda yaşayan bitki türleri ve balıklar mevcut. Ayrıca parkın içerisinde doğal habibatı sağlamak için 2 adet de böcek oteli var. İçinde düşündüğümüz Kitap Kafe'nin de kaba inşaatı bitti. Çok kısa

sürede o da parkımızın içinde hizmet vermeye başlayacak" dedi. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yapılan bu anlamlı park için Torbalı Belediyesi'ne teşekkür eden Torbalı İlçe Kaymakamı Ercan Öter, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızla yaptığımız toplantıda Cumhuriyet'in 100.yılı için ne kadar kalıcı eser bırakabilirsek bırakalım demiştim. Bugün belediyemiz de bu kapsamda çok özel bir parkı ilçeye kazandırdı. Çok güzel olmuş.

Belediyemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.