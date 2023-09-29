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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan'ın doğum günü kutlandı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan'ın doğum günü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve öğretim üyeleri tarafından kutlandı. Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından düzenlenen programda, Turan'ın doğum günü pastası kesildi ve kutlama yapıldı.