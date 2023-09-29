Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan'ın doğum günü kutlandı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan'ın doğum günü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve öğretim üyeleri tarafından kutlandı. Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından düzenlenen programda, Turan'ın doğum günü pastası kesildi ve kutlama yapıldı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan'ın doğum günü kutlandı.
İlçede bazı programlara katılan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile öğretim üyeleri, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından Altınkoz Sosyal Tesisleri'nde ağırlandı.
Ailesiyle sosyal tesislere gelen Hacı Hasan Turan için, 104 yaşına girmesi dolayısıyla doğum günü pastası kesildi.
Yıldırım ile Öztürk, Turan'ın doğum gününü kutladı.