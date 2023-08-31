Çorum'un Laçin ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale ediliyor. Yangın söndürme helikopterleri de talep edildi.