Çorum'un Laçin ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale ediliyor. Yangın söndürme helikopterleri de talep edildi.
Çorum'un Laçin ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İlçenin Eski Yavu köyü Obruk Barajı gölü yanındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sarp kayalıklardan oluşan bölgeye güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Köy merkezine yaklaşık 600 metre mesafedeki yangına müdahale için yangın söndürme helikopterleri talep edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Yaşam