Çorum'un Bayat ilçesinde yangın: 2 ev ve 1 samanlık yandı

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyünde çıkan yangın 2 ev ile 1 samanlık yandı.

Edinilen bilgilere göre, Yahya ve Sadık Kafadar kardeşlere ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evlere sıçradı. İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, Yahya ve Sadık Kafadar'a ait 2 ev ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Olayın duyulmasının ardından İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Kunduzlu köyüne giderek yangın hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Kızılay Çorum Şubesi tarafından da evi yanan ailelere ayni yardımda bulundu. - ÇORUM