Çorum'da Cami Tuvaletine Yuva Yapan Kuşlar İçin Uyarı

Çorum'un Dodurga ilçesinde bulunan Kızılkanat Camisi'nin tuvaletine yuva yapan kırlangıçlar için cemaate uyarı notları asıldı. Caminin imam hatibi, kuşların su ihtiyacını karşılamak ve yuvalarının bozulmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti.

Çorum'un Dodurga ilçesinde bir caminin tuvaletinin girişine yuva yapan kuşlar için tuvalet ve şadırvana cemaatin dikkatli davranması için notlar asıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılkanat Camisi'nin tuvalet kapısının üst kısmına kırlangıçlar yuva yaptı.

Caminin imam hatibi Mustafa Çelik yuvayı ve kuşları korumaya aldı.

Çelik, kuşların su içmelerini kolaylaştırmak ve yuvalarının bozulmaması için tuvalet kapısı ile şadırvana "Kırlangıç yavruları uçana kadar kapıyı kapatmayın", "Lütfen lavaboların dış kapısını açık bırakalım. Kuşlar su içiyor" notlar astı.