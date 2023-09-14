Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında 15 bin dönüm arazi kül oldu. Yangına müdahale etmeyen köylülere muhtar isyan etti.

Çorum'da 15 bin dönüm arazi küle döndü

Yangına müdahale etmeyen köylüye muhtardan isyan etti

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde 15 bin dönüm arazi çıkan yangında kül oldu.

Yangın, akşam saatlerinde mevkiinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve iş makineleri sevk edildi. Alevler ise kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüdü.

Yangında arazileri küle dönen Çopraşık köyü Muhtarı Satılmış Koçak, yangına müdahale etmeyen köylülere isyan etti.

Arazi yangınının Sarısüleyman mevkiinden başladığını belirten Çopraşık köyü muhtarı Satılmış Koçak, "Yangın köyün içerisine kadar geldi. Yanımda jandarma varken köylülere 5 kez anons yaptırmamıza rağmen hiçbir vatandaş yardıma gelmedi. Onlar utansın. İnsanlığından utansın. Yangında 13 ila 15 bin dönüm arazi yandı. Halen devam ediyor. İtfaiyenin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'nden de ekipler geldi"