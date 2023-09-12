Çorum Bayat ilçesinde yangın: 2 ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Bayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyünde Yahya ve Sadık Kafadar kardeşlere ait 2 ev ve 1 samanlıkta dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evlerden birinde başlayan yangında alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken 2 ev ve bitişikteki samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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