Çorum Bayat ilçesinde yangın: 2 ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyünde çıkan yangında 2 ev ve bitişikteki samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyünde Yahya ve Sadık Kafadar kardeşlere ait 2 ev ve 1 samanlıkta dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evlerden birinde başlayan yangında alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken 2 ev ve bitişikteki samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam