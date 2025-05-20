Çorlu'da 1,5 Yaşındaki Bebek Pencereden Düşerek Yaralandı

Çorlu'da 1,5 Yaşındaki Bebek Pencereden Düşerek Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, birinci kat penceresinden düşen Suriye uyruklu 1,5 yaşındaki bebek Abdülhani N., yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 1'inci kat penceresinden düşen 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Abdülhani N., yaralandı.

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi Bakkal Sokak üzerindeki binanın 1'inci katında oturan Suriye uyruklu ailenin bebeği Abdulhani N., iddiaya göre, açık pencereden baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdulhani N., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı

Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı '30 ilçeye vali atanacağı' iddiasını yalanladı

'30 ilçeye vali atanacağı' iddiası! İçişleri'nden açıklama geldi
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hastalıktan ölen köpekleri ağıt yakarak mezardan çıkarmaya çalıştılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.