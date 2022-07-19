Cinsel organ bölgesi neden koyu? Uzman isim çok şaşıracağınız gerçeği söyledi

İnsanların cinsel organlarının olduğu bölge, yaşlandıkça koyulaşma eylemine girer. Bu ilginç durumun nedeni çoğu insan tarafından bilinmiyor. Ürolog Rena Malik, oldukça ilginç bilgileri, konuyu merak edenler için sıraladı.

İLK NEDEN HORMONLARA BAĞLI

Malik'e göre insanların cinsel organlarının olduğu bölgenin koyu olmasının ilk nedeni, hormonlardan kaynaklı. Yani vücudumuzun salgıladığı hormonlar, cinsel organların olduğu bölgenin koyulaşmasına neden oluyor.

İKİNCİ NEDEN CİNSEL İLİŞKİ

Malik'e göre ikinci neden, insanların cinsel ilişkiye girmesi. Cinsel ilişki eyleminin de insanların cinsel organ bölgelerini koyulaştırdığını ifade ediyor. Bunun nedeni ise testesteronlarla ilgili. Hormonların, melanin üretmekten ve rengi belirlemekten sorumlu hücreler olan melanositler üzerinde etkisi mevcut.

ÇÖZÜM BOL GİYSİ VE NEMDEN UZAK BİR CİLT

Doktor Malik, cinsel organ bölgesindeki koyuluğun nasıl azaltılacağına dair de ipuçları sunuyor. Buna göre bol giysiler giymek ve cildin nemli tutulması, cinsel organ bölgesindeki koyuluğun etkisinin azalmasına neden oluyor.